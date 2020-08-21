На фестивале «А мы из Пензы» организовали обучение для пресс-секретарей

Мастер-класс «Опыт взаимодействия жителей региона и госслужащих в рамках построения систем обратной связи» состоялся на фестивале средств массовой информации «А мы из Пензы» в пятницу, 21 августа. Обучение провел московский специалист по управлению социальными коммуникациями Григорий Белоусов.

В мероприятии приняли участие специалисты исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Пензенской области, которые отвечают за взаимодействие с прессой и работу в социальных сетях.

Григорий Белоусов рассказал о положительных практиках ведения официальных публичных страниц и аккаунтов органов власти, в частности, правильной подачи информационных материалов через свои группы. Также акцентировалось внимание на необходимости сокращения сроков подготовки и размещения ответов на негативные и критические сообщения пользователей. Кроме того, участники мастер-класса разобрали примеры ответов по острым ситуациям.

Напомним, с 1 ноября 2018 года все исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления Пензенской области открыли и ведут официальные публичные страницы и аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и др. Координирует работу Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.