Чернышенко оценил готовящийся к сдаче культурный центр «На Ленинградской»

21 августа заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пензенскую область осмотрел центр культуры и досуга «На Ленинградской». Его сопровождали губернатор региона Иван Белозерцев и члены облправительства.

Министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова рассказала, что в настоящее время в центре культуры идут отделочные работы.

«В сентябре мы планируем его открыть. Объект стоит 700 миллионов рублей, это все полностью региональные средства. Мы увеличили входную группу здания, это позволило нам получить два танцевальных зала», - уточнила она.

Иван Белозерцев отметил, что на объекте используются современные технологии и оригинальный дизайн. Татьяна Курдова добавила, что изюминкой центра является зрительный зал, в котором в настоящее время рабочие заканчивают монтаж панелей. Гости осмотрели хореографические залы, кабинеты для занятий музыкой и холлы центра «На Ленинградской». Кроме того, они оценили тренажерный зал, в котором, по словам министра культуры, будет установлено современное оборудование.

Зампред регионального правительства Олег Ягов сообщил, что в ближайшее время в здании установят систему вентиляции.

Дмитрий Чернышенко оценил объект: «Сделано все современно, красиво, в зрительном зале, судя по всему, будет хорошая звукоизоляция».

Напомним, в учреждении разместят 25 клубов, спортивных секций и других объединений по интересам. В здании предусмотрены зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные холл-зоны, просторный конференц-зал, помещения для театра мод, залы хореографии и хорового пения, клуб любителей игры на гармони, детская киностудия, центр детского развития, театральная студия, тренажерный зал, репетиционные и вспомогательные помещения. Центр культуры ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.