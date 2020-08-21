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21.08.2020г.
Пензу с рабочим визитом посетил Дмитрий Чернышенко

Пензу с рабочим визитом посетил Дмитрий Чернышенко

Пт, 21.08.20 20:49
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21 августа в наш город с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он был намерен осмотреть сразу несколько объектов в их числе - планетарий, строящийся цирк, центр культурного развития на Ленинградской. Но в первую очередь он отправился на стадион «Пенза», который вот уже несколько лет пустует. Но как нам удалось выяснить, скоро там вновь закипит спортивная жизнь.

Ворота стадиона «Пенза» открыты впервые за долгое время. Соревнования на этой площадке не проводят с 2012 года. Давно поизносившееся прорезиненное покрытие совсем не отвечает нормам, ровно, как и старые трибуны. Но в скором времени все изменится - там будет тренировочная база для регбистов.

Сейчас команда и подготовку, и игры проводит на одном стадионе - Первомайском. Однако без собственной тренировочной базы - тяжело. Ведь в регби, помимо профессионалов, в нашем городе занимаются более 400 детей.

«Понятно, что стадион большой и тут нужно проводить официальные соревнования, но нужна база, потому что на больших аренах тренироваться очень дорого. Мы безусловно поддержим», - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В новом современном комплексе будут регбийное поле, фок, административный корпус, а также баскетбольная и волейбольная площадка. Ожидается, что его реконструкция начнется уже в следующем году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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30.07.2020 17:36
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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