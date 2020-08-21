Пензу с рабочим визитом посетил Дмитрий Чернышенко

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Ворота стадиона «Пенза» открыты впервые за долгое время. Соревнования на этой площадке не проводят с 2012 года. Давно поизносившееся прорезиненное покрытие совсем не отвечает нормам, ровно, как и старые трибуны. Но в скором времени все изменится - там будет тренировочная база для регбистов.
Сейчас команда и подготовку, и игры проводит на одном стадионе - Первомайском. Однако без собственной тренировочной базы - тяжело. Ведь в регби, помимо профессионалов, в нашем городе занимаются более 400 детей.
«Понятно, что стадион большой и тут нужно проводить официальные соревнования, но нужна база, потому что на больших аренах тренироваться очень дорого. Мы безусловно поддержим», - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В новом современном комплексе будут регбийное поле, фок, административный корпус, а также баскетбольная и волейбольная площадка. Ожидается, что его реконструкция начнется уже в следующем году, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.