Пензу с рабочим визитом посетил Дмитрий Чернышенко

21 августа в наш город с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он был намерен осмотреть сразу несколько объектов в их числе - планетарий, строящийся цирк, центр культурного развития на Ленинградской. Но в первую очередь он отправился на стадион «Пенза», который вот уже несколько лет пустует. Но как нам удалось выяснить, скоро там вновь закипит спортивная жизнь.

Ворота стадиона «Пенза» открыты впервые за долгое время. Соревнования на этой площадке не проводят с 2012 года. Давно поизносившееся прорезиненное покрытие совсем не отвечает нормам, ровно, как и старые трибуны. Но в скором времени все изменится - там будет тренировочная база для регбистов.

Сейчас команда и подготовку, и игры проводит на одном стадионе - Первомайском. Однако без собственной тренировочной базы - тяжело. Ведь в регби, помимо профессионалов, в нашем городе занимаются более 400 детей.

«Понятно, что стадион большой и тут нужно проводить официальные соревнования, но нужна база, потому что на больших аренах тренироваться очень дорого. Мы безусловно поддержим», - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В новом современном комплексе будут регбийное поле, фок, административный корпус, а также баскетбольная и волейбольная площадка. Ожидается, что его реконструкция начнется уже в следующем году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.