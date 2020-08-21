Дмитрий Чернышенко посетил стройплощадку пензенского цирка

21 августа в наш город с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он был намерен осмотреть сразу несколько объектов в их числе - планетарий, строящийся цирк, центр культурного развития на Ленинградской. Но в первую очередь он отправился на стадион «Пенза», который вот уже несколько лет пустует. Но как нам удалось выяснить, скоро там вновь закипит спортивная жизнь. Во время совещания там было принято решение о начале масштабной реконструкции. Далее столичный гость отправился на площадку, где уже вовсю кипит работа.

Минимальная нагрузка на фундамент и максимальная опора на весь каркас здания - о новаторских решениях при строительстве Пензенского цирка рассказывают зампреду правительства страны Дмитрию Чернышенко. 14 месяцев остается до того момента, как на этой арене будут выступать артисты. Вполне возможно, она станет площадкой для Международных фестивалей.

Цирк будет состоять из четырех корпусов. Два из них - восьмиэтажные, с подсобными, административными, инженерными помещениями и общежитиями. Еще один - трехэтажный с тренировочным манежем и помещениями для животных. И, наконец, центральный четырехэтажный блок с амфитеатром под куполом.

«За месяц был возведен купол. На объекте присутствуют 235 рабочих – это самая большая цифра с начала 2019 года. Тогда было всего 70-80», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Работы на трех корпусах выполнены уже на 85 процентов. Амфитеатр - на 30, но к ноябрю 2020 года планируется довести его до 60% готовности.

«Такого активного строительства у нас не было после того, как мы приступили к его восстановлению. Подрядчик работает очень добросовестно. Мы постоянно в контакте с руководителем Росгосцирка», - поделился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На каждое цирковое представление смогут прийти почти полторы тысяч человек. Планируется, что первое шоу на Пензенской арене состоится в канун Нового 2022 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.