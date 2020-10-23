Симптомы, лечение и особенности: памятка о коронавирусе для всех

Ежедневно в Сети появляется огромное количество информации о коронавирусе. Но разобраться в таком потоке бывает непросто. Что нового стало известно о COVID-19? Всегда ли пожилые люди переносят вирус тяжелее, чем молодежь? Какой образ жизни повышает риск заражения? Ответы на эти вопросы «Пенза-Пресс» дает вместе с главным врачом городской клинической больницы № 4 Андреем Водопьяновым .

Как сегодня лечат COVID-положительных пациентов

Для врачей коронавирусная инфекция стала уже более понятным заболеванем, нежели полгода назад. Медики сейчас не воспринимают COVID-19 как нечто экстраординарное.

«Врачи уже научились лечить данную патологию. Кроме того, большим подспорьем в работе с коронавирусной инфекцией стало новое оборудование – материально-техническая база именно нашей больницы оснащена сейчас всем необходимым. В частности, у нас имеются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), диагностическое оборудование, кислородная разводка подведена. Естественно, в таких условиях лечение пациентов с COVID-19 значительно упростилось», - рассказал Андрей Водопьянов.

В стационаре больницы № 4 лечение проходят, в основном, пациенты со средним и тяжелым течением заболевания. Больные с легкой формой получают помощь амбулаторно. Пациентов в возрастной категории 65+, у которых выявлена пневмония, в обязательном порядке госпитализируют.

Возраст и другие опасные магниты для коронавируса

Врачи давно пришли к выводу, что у людей пожилого возраста риск заражения выше. Вероятность неблагоприятного исхода болезни у старшего поколения также больше, чем у молодежи. Однако медики отмечают, что многое зависит от того, когда именно больной обратился к врачу. Главврач больницы № 4 подчеркивает, что болезнь ни в коем случае нельзя запускать.

«Если человек поддерживает связь с участковым врачом с самого начала, строго выполняет все рекомендации, а при ухудшении состояния сразу попадает в стационар, проходит компьютерную томограмму или рентегнографию и при необходимости госпитализируется, вот тогда исход на 99% будет благоприятным», - рассказал Андрей Александрович.

Врачи не устают напоминать о хронических патологиях, при которых больной с наибольшей долей вероятности будет тяжело переносить болезнь. Борьба с вирусом станет тяжелой для людей с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью.

И, конечно же, по-прежнему актуальным остается совет избегать помещений с большим скоплением людей. Медики подчеркивают, что лучший «щит», который поможет избежать заражения – это регулярная забота о своем здоровье. Кроме прогулок на свежем воздухе, важно следить за питанием.

Коронавирус и грипп: двойная опасность

В сезон ОРВИ и гриппа коронавирус представляет еще большую угрозу. Врачи подчеркивают, что «микс» инфекций для многих людей может стать серьезной опасностью. Если к COVID-19 присоединится сезонный грипп, исход болезни может быть непредсказуем.

«Естественно, это усугубит течение. Но мы лечим при любых проявлениях. Лечение вирусной пневмонии, вызванной вирусом гриппа, проводится с применением антибиотиков, противовирусных препаратов, кислородотерапии», - отметил медик.

Врачи рекомендуют жителям региона сделать прививки от гриппа и пневмококка.

«Прививка от пневомкокка, как показала практика, очень эффективна. Даже люди в старческом возрасте, если они прививку эту сделали, выжили после заражения коронавирусом. И это относится не только к пожилым – привиться необходимо всем. Те, кто сделают прививки от гриппа и пневмококка, коронавирус перенесут значительно легче», - уточнил Андрей Водопьянов.

Врачи напоминают, что пневмококк чаще всего вызывает бактериальную пневмонию. А особенность коронавируса заключается в том, что, как правило, к вирусной пневмонии присоединяется еще и бактериальная. Когда у человека нет иммунитета от пневмококка, течение болезни усугубляется.

«Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции в любом возрасте способствует более легкому течению коронавирусной инфекции. Прививку от пневмококка можно сделать в любое время, но сезон, конечно, имеет значение. Мы всех своих сотрудников уже привили и от гриппа, и от пневмококка», - отметил главврач.

Сделать две прививки можно либо одновременно, либо с месячным интервалом. Но доктора советуют предварительно получить консультации участкового врача.

Градусник показывает 37,2. Пора бить тревогу?

Некоторые спокойно относятся к небольшой температуре и легким симптомам и оттягивают консультацию врача. Другие считают, что лучше не дожидаться ухудшений и сразу обращаются за помощью. Главврач городской поликлинической больницы № 4 считает, что вторая модель поведения в нынешних условиях предпочтительнее. Лучше посоветоваться с врачом сразу, чем ждать, когда состояние ухудшится.

«Лучше с температурой 37,2 позвонить врачу и получить консультацию. Особенность течения коронавируса – это отсутствие специфических симптомов, которые проявлялись абсолютно у всех. Запахи, например, человек теряет и при обычном насморке, хотя не буду спорить - это может стать одним из показателей. Но по большому счету течение коронавируса ничем не отличается от обычного гриппа – та же ломота в суставах, общая слабость, головные боли, повышение температуры. Тем не менее, у нас разработана четкая система, и любое простудное заболевание мы сейчас лечим как ковидное», - уточнил специалист.

Любая маска хороша?

В маске, даже самой удобной, невозможно чувствовать себя абсолютно комфортно. Но несмотря на это, пренебрегать ею не стоит. Врачи настаивают на том, что это индивидуальное средство защиты необходимо, причем не только для защиты от COVID-19, но и от других респираторных инфекций.

«Я считаю, что люди все-таки должны потерпеть, и ношение масок воспринимать как должное. В магазинах и транспорте носить их обязательно», - сказал Андрей Водопьянов.

Он добавил, что иногда маска может потребоваться и на открытых пространствах. Если, к примеру, вы отправляетесь за покупками на ярмарку или рынок, лучше тоже надеть маску.

«Да вот мы стоим даже на пешеходном переходе у Центрального рынка, тоже лучше достаньте маску. Люди стоят довольно плотно. Я думаю, что ношение маски — это хороший метод профилактики», - уточнил он.

Споры о том, какую именно маску нужно носить, все еще не утихают. Главврач больницы № 4 говорит, что наличие любой маски лучше, чем ее отсутствие.

«Главное – менять ее с должной периодичностью. Марлевая она, тканная или одноразовая – каждый два часа вы должны ее менять. Она все-таки обсеменяется той микрофлорой, которая у вас уже есть, концентрация условно патогенных бактерий повышается, и это уже не очень хорошо для вас», - подчеркнул врач.

Что касается перчаток, то и они, как отмечает Андрей Водопьянов, лишними не будут. Надевать их также нужно в магазинах и других общественных местах.

Полностью избежать всех факторов риска невозможно, как и полностью оградиться от окружающего мира. Врачи это понимают, но все же советуют людям старше 65 лет по возможности соблюдать режим самоизоляции.

«Понятно, что людей мы дома не закроем. Но самосознательность у нас быть должна – всем нужно помнить о средствах защиты и стараться ограничить свои контакты тогда, когда это возможно», - подчеркнул он.

Анализ без назначений врача

Особенно обеспокоенные ситуацией по коронавирусу люди стремятся сдать анализ даже без назначений врача – платно в частных лабораториях. На сегодняшний день существует два метода узнать свой статус. Они применяются как в государственных, так и в платных клиниках. Первый способ – это мазок из носоглотки на ПЦР. Второй – определение количества антител к данному виду вирусной инфекции. Однако антитела проявляются не раньше, чем через семь дней. Делать это сразу бессмысленно. ПЦР-диагностика в основном проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям пациента в государственных медицинских организациях.

Главврач клинической больницы № 4 считает, что самодиагностикой заниматься не стоит – так же, как и самолечением.

Беседовала Виктория Сысоева