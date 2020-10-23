В Пензе составили протоколы на водителей и пассажиров из-за отсутствия масок

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В общественном транспорте Пензы продолжается контроль за соблюдением масочного режима.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 18 по 23 октября межведомственная комиссия провела шесть рейдов, в том числе и в час пик.
За несоблюдение масочного режима протоколы был составлен 21 протокол на двух водителей и девятнадцать пассажиров.
Напомним, режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 29 октября. Жители обязаны носить маски, соблюдать соцдистанцию и следить за личной гигиеной.