В Пензе на железнодорожном переезде на Севере произошло ДТП

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Днем 23 октября в Пензе на ул. Аустрина столкнулись иномарка и большегруз.
О происшествии рассказал подписчик группы автолюбителей в соцсети «Вконтакте». По словам очевидца, авария произошла на железнодорожном переезде, что может спровоцировать серьезный затор на дороге.
На предоставленных автором фото видно, что фура прижала к обочине серебристый Ford. На автомобилях не видно серьезных повреждений. Официальных данных об аварии нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей выть взаимовежливыми и внимательными на дорогах.