В Пензе на железнодорожном переезде на Севере произошло ДТП

Днем 23 октября в Пензе на ул. Аустрина столкнулись иномарка и большегруз.

О происшествии рассказал подписчик группы автолюбителей в соцсети «Вконтакте». По словам очевидца, авария произошла на железнодорожном переезде, что может спровоцировать серьезный затор на дороге.

На предоставленных автором фото видно, что фура прижала к обочине серебристый Ford. На автомобилях не видно серьезных повреждений. Официальных данных об аварии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей выть взаимовежливыми и внимательными на дорогах.