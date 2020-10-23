В Пензенской области за пожароопасный сезон сгорело более 300 га леса

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области сообщило о завершении пожароопасного сезона, рассказали в пресс-службе ведомства.
Риск возникновения пожаров снизился с наступление холодной дождливой погоды. Официальной датой его завершение в 2020 году считается 21 октября.
Пожароопасный сезон начался на две недели раньше среднестатистических сроков, с 31 марта. В предыдущие годы он заканчивался 15 октября, однако из-за засухи, которая стояла более месяца, период пришлось продлить.
За прошедший сезон на территории пензенских лесов возникло 87 пожаров, огонь уничтожил 304,5 га лесного массива. Все возгорания были устранены в один день. Теперь сотрудники лесопожарной охраны консервируют спецтехнику и готовятся в следующему году.