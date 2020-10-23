Депутат нашел способ борьбы с отказами граждан носить маску

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов рассказал, как решить проблему с отказом жителей страны носить маски, сообщает телеканал «360» со ссылкой на kp.ru .

Парламентарий считает, что причиной отказа носить маски и перчатки может быть недостаток денег у граждан.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», — подчеркнул Ярослав Нилов.

По его словам, можно раздавать средства индивидуальной защиты в магазинах, ресторанах и спортзалах. Депутат считает, что побудить пользоваться антисептиками может также «постоянная социальная реклама».