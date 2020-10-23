В Заречном сотрудница банка обокрала клиентов

Как сообщили в пресс-службе суда закрытого города, в конце ноября прошлого года финансовый эксперт оказывала пришедшей к ней клиентке услуги по выдаче кредита. Во время заполнения договора девушка оформила на имя горожанки одноразовую локальную карту, а также получила сведения о пин-кодах. После этого сотрудница украла 15 000 рублей со счета клиентки, сняв деньги в банкомате.

Кроме того, с накоплениями попрощался еще один клиент, которого сотрудница обокрала в начале февраля, сняв с его счета 6 500 рублей.

Девушка признала свою вину. Ей назначили год и один месяц лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.