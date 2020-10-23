Детская больница им. Филатова обзавелась теплым переходом между корпусами

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«Это позволит детям и медицинскому персоналу, не выходя из здания, передвигаться между диагностическими и лечебными отделениями и осуществлять все лечебные мероприятия», - пояснил заведующий организационно-методическим отделом Пензенской областной детской больницы им. Филатова Сергей Попов.
Возведение перехода стало очередным этапом обновления областной детской больницы. В апреле там завершился капитальный ремонт главного, хирургического корпуса. После этого строительные бригады перешли в соседний, педиатрический. На этом участке все работы должны закончить в декабре. Общий объем вложений составил более 540 миллионов рублей. В эту сумму входят расходы на реконструкцию и на оснащение клиники современным оборудованием, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.