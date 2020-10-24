Акция «Ночь искусств» пройдет в Пензенской области в онлайн-режиме

3 ноября жителям нашей области предлагают присоединиться ко всероссийской акции «Ночь искусств», правда, в 2020 году она пройдет в онлайн-режиме. Изменить формат проведения пришлось из-за непростой эпидситуации, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры и туризма.
К дистанционному празднику уже готовы специалисты картинной галерей - там запланировали насыщенную программу. В прямом эфире на портале культура.рф впервые будут транслироваться сразу три мероприятия. В семь часов вечера стартует презентация Пензенской Казанской иконы Божией матери. Ровно через час начнется концерт Юрия Хошобина «Вечер романса». Завершит «Ночь искусств» экскурсия, посвященная 150-летию основания Товарищества передвижных художественных выставок. Ее организуют в 21:00, сообщает телеканал «Экспресс
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Видео предоставлено телеканалом.