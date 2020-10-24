В Пензе разыскивают женщину, совершившую кражу из детской коляски

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«Установлено, что к совершению данного преступления причастна женщина. Ее приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, темные волосы средней длины. ЗА совершение данного преступления, в соответствии со статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность», - сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска ОП №5 УМВД России по городу Пензе Александр Якушкин.
Похищенной банковской картой злоумышленница расплатилась в одном из торговых центров города - всего потратила 1500 рублей. Сотрудники полиции обращаются к жителям региона: если у вас есть информация о местонахождении женщины, сообщите об этом по телефонам: 599-702 или 02, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.