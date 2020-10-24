Пензенские дартсмены стали лучшими в стране

На счету наших спортсменов три золотых и две бронзовых медали престижного всероссийского турнира «Кубок Финно-угории».

Соревнования проходили в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Наш регион на соревнования представляли девять человек. Лучший результат показал мастер спорта международного класса по дартсу Роман Обухов. Он одержал победу в одиночном разряде, а также первенствовал в парном вместе со Станиславом Федоровым. В аналогичной дисциплине у девушек третье место заняли Валерия Болдакова и Анастасия Бекренева.

Отметили и работу их наставников. Ирина Обухова и Максим Спирягин признаны лучшими тренерами турнира, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.