Пензенские дартсмены стали лучшими в стране

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Соревнования проходили в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Наш регион на соревнования представляли девять человек. Лучший результат показал мастер спорта международного класса по дартсу Роман Обухов. Он одержал победу в одиночном разряде, а также первенствовал в парном вместе со Станиславом Федоровым. В аналогичной дисциплине у девушек третье место заняли Валерия Болдакова и Анастасия Бекренева.
Отметили и работу их наставников. Ирина Обухова и Максим Спирягин признаны лучшими тренерами турнира, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.