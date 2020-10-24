Белозерцев провел совещание на тему ремонта в областном онкодиспансере

Сегодня, 23 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание по вопросу ремонта в областном онкологическом диспансере.

Глава региона заявил, что для выполнения поставленных задач, надо действовать быстро и сразу по нескольким направлениям. Накануне он лично побывал на объекте и отметил, что сделать осталось не мало, а времени до конца поставленных сроков осталось не много.

В связи с этим, участникам заседания было поручено организовать ежедневный контроль за ходом реконструкции. На нее по тому же нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом Российской Федерации, было выделено почти 27 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.