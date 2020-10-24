Для строительства развязки на проспекте Строителей в Пензе изымут участки

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Это преимущественно частные домовладения. Переговоры с собственниками уже ведутся. Им вручены уведомления о начале процедуры.
«Оплачиваются, в том числе, и убытки, связанные с переездом, под сумму расходов компенсируется достаточно много. По другим изымаемым участкам мы видим, что в оценочной кампании суды встают, как правило, на сторону владельцев и производят оценку по верхней границе рыночной стоимости», - пояснил глава администрации города Пензы Андрей Лузгин.
Собственникам могут предоставить и равноценный земельный участок. Им будут предлагать места в этом же районе или в Заре. Если граждане откажутся - они получат денежную компенсацию. По словам главы администрации города Андрея Лузгина, как правило около половины владельцев соглашаются с условиями, другие оспаривают решения мэрии в суде. В итоге, процедура может растянуться на срок до полутора лет, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.