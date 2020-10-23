В Ахунах легковушка «прилегла» в кювете

По словам очевидца, ДТП он заснял в 15:25 на дороге «Ахуны-Леонидовка» недалеко от Тропы здоровья. Судя по фото, отечественная легковушка съехала с полосы в кювет.

О состоянии водителя и возможных пассажирах ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию. Также не рекомендуется отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность может привести к трагедии.