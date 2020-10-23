Священник рассказал историю уникального храма в Кузнецком районе

Иерей Сергей Боровиков, который служит в в храме Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово Пензенской области, рассказал историю создания уникального памятника русского зодчества. Алексей Седов, автор и ведущий программы «Наша фишка» (16+) на телеканале «Экспресс», пообщался с настоятелем храма и узнал, чем славится церковь.

Как рассказал батюшка, храм был возведен в 1724 году помещиком Григорием Аблязовым. Подлинная история его создания не дошла до наших дней, и тайна обросла множеством легенд. Считается, что Аблязов прятался от крестьянского восстания недалеко от этого места в овраге. Там он молился Богоматери и пообещал ей, что если останется жив и невредим, то построит в благодарность церковь.

«Вернувшись домой, он выполнил свое обещание и возвел трехпристольный каменный храм. Он выполнен в русском стиле, в форме креста, что традиционно для нашей культуры, а вот убранством он отличается от прочих», - пояснил отец Сергий.

Так, центральной частью и предметом гордости храма является огромный иконостас.

«В Пензенской области такие иконостасы больше не сохранились – это петровское влияние в стиле итальянского и московского барокко. Согласно легенде, в те времена в Петербурге жил и трудился венский мастер по фамилии Марель. Он находился на службе императора. Однажды супруга Петра попросила его написать икону Богородицы, но не с ликом пресвятой девы, а со своим лицом. Зодчий отказывает ей, за что и попадает в ссылку», - рассказал иерей.

Григорий Аблязов узнал, что за мастер был сослан, и захотел его выкупить. Он взял некоторое количество денег, своего крепостного и отправился в пересыльную тюрьму. Аблязов заменил Мареля на своего крестьянина, который отправился в Сибирь вместо художника.

«В благодарность за свою спасенную жизнь он создал киот и два иконостаса для других двух пределов. Центральный предел освящен в честь праздника Рождества Христова, поэтому храм называется Христорожденственским. Он увенчан пятиярусным резным иконостасом, полностью выполненный из дерева и, конечно, полностью ручной работы. Это чисто итальянское влияние, что для глубинки вообще не характерно», - отметил священник.

Иконостас - полностью родной, ни одна из его частей не была заменена, ему столько же лет, сколько и храму. Единственное, что обновлялось – иконы. Их отреставрировали.

Реликвии есть не только внутри церкви, но и на ее территории.

«У нас просто церковный парк. Это был настоящий барский сад, где росли яблоневые деревья, было три родника и озеро с купелью. Сейчас от него уже практически ничего не осталось, но на территории храма растут две старинные сосны, посаженные вместе с закладкой храма в 1724 году самим Григорием Аблязовым», - добавил отец Сергий.

Храм Рождества Христова в Нижнем Аблязово – один из немногих уцелевших во времена гонений на церковь. Этот уникальный памятник русской архитектуры является настоящей жемчужина Кузнецкого района, считает настоятель.