Предложение депутата раздавать маски бесплатно вызвало недоумение

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил раздавать маски и антисептики бесплатно, чтобы люди не пренебрегали мерами профилактики. Однако не все оценили его идею.

Так, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева высказалась по этому поводу следующим образом: «В больницах не хватает лекарств, ИВЛ и так далее, а бюджетные деньги не резиновые».

Как сообщил телеканал «360», она считает, что бесплатная раздача масок не гарантирует, что их будут носить. Поэтому лучше потратить средства на более конкретные вещи.

«Доходы населения упали, и впереди нас ждет неизвестность. Приятно предложить населению что-то дешевое, зная, что оно обречено на крупные траты. Похвальная внешняя эффектная мера, но не уверена, что она способна переломить ситуацию в стране», — резюмировала эксперт.

Ранее парламентарий Ярослав Нилов предположил, что россияне не носят маски, потому что нет средств на покупку.