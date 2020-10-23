В Пензе ДТП на Бугровке спровоцировало пробку

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23 октября в Пензе в районе Бугровки произошла авария, сообщил подписчик группы «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте».
По словам автора, ДТП случилось около 16:00 на улице Кольцова. Судя по фото, здесь столкнулись синяя и темно-серая иномарки. Автомобили не получили серьезных повреждений, однако, перегородив дорогу, спровоцировали пробку. Официальных данных о случившемся пока нет.
Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на то, что при совершении маневров на дороге нужно быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим.