В Пензе ДТП на Бугровке спровоцировало пробку

По словам автора, ДТП случилось около 16:00 на улице Кольцова. Судя по фото, здесь столкнулись синяя и темно-серая иномарки. Автомобили не получили серьезных повреждений, однако, перегородив дорогу, спровоцировали пробку. Официальных данных о случившемся пока нет.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на то, что при совершении маневров на дороге нужно быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим.