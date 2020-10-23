Почти 100% россиян с диабетом взяты на диспансерный контроль

В России врачи взяли под диспансерное наблюдение 98% жителей, страдающих сахарным диабетом, рассказали в инстаграм-аккаунте сайта Стопкаронавирус.рф.

Как отметила заместитель председателя правительства страны по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, число болеющих диабетом выросло до 5,1 млн взрослых и почти до 50 тысяч детей. 98% и 98,3% пациентов соответственно взяты под особое наблюдение как состоящие в группе риска получить осложнения при Covid-19.

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови входит во второй этап диспансеризации. Дополнительные средства на это учтены в бюджете Федерального фонда обязательного страхования на 2021–2023 годы.

«Если у вас сахарный диабет и артериальная гипертензия, то риски заразиться коронавирусом сильно увеличиваются, и велика возможность развития неблагоприятных исходов при заболевании», - отмечается в посте.

Напомним, чтобы не заразиться, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.

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