ПФР: Служба в армии засчитывается в пенсионный стаж

Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области напоминает жителям региона о том, что служба в армии включается в страховой стаж и дает дополнительные пенсионные коэффициенты.

Отмечается, что индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляются и за нестраховые периоды, то есть когда гражданин не работал, но осуществлял социально значимую деятельность. К этому относятся уход за нетрудоспособными гражданами, за детьми и служба по призыву. Так, за один год службы в армии начисляется 1,8 пенсионных коэффициента.

Кроме того, к нестраховым периодам для военнослужащих относятся:

- периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

- периоды военной службы по контракту и иной деятельности, имевшей место после 1 января 2002 года, предусмотренные законом «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан».

Для приобретения права на страховую пенсию в 2020 году необходимо иметь не менее 11 лет страхового стажа и 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Узнать о своих пенсионных правах можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.