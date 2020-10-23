Эксперт рассказал, может ли работодатель без предупреждения снизить зарплату

И.о. заместителя руководителя по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Пензенской области Ирина Никишина в программе «Совет от» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказала, может ли работодатель изменить зарплату работника в меньшую сторону без его согласия.

По ее словам, система оплаты труда и размер зарплаты - это существенные условия трудового договора. Их изменения возможны только во время преобразований технологических или организационных условий труда.

«В любом случае об изменении размера зарплаты работодатель должен сообщить работнику письменно за два месяца до наступления изменений», - сказала Ирина Никишина.

Она отметила, что исхода у ситуации может быть два: если сотрудник соглашается, то он подписывает документ и продолжает работать. Если он не согласен, его увольняют по п. 7 ст. 77 ТК РФ и выплачивают выходное пособие в размере двухнедельного заработка.