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23.10.2020г.
Губернатор принял участие в совещании полпреда президента РФ в ПФО

Губернатор принял участие в совещании полпреда президента РФ в ПФО

Пт, 23.10.20 17:28
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 октября принял участие в совещании полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В частности, главы субъектов в режиме видеоконференции обсудили вопросы, касающиеся действий в период пандемии коронавируса и обеспечения школьников горячим питанием.

Игорь Комаров отметил, что в числе первоочередных задач сегодня – четкое выполнение рекомендаций Минздрава России. Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на увеличение доли свободного коечного фонда, структуру госпитализации и обеспечение своевременной маршрутизации больных коронавирусом, а также доступность плановой медицинской помощи. Отдельного внимания, по словам полномочного представителя, требуют вопросы закупки необходимых лекарственных препаратов.

«На федеральном уровне приняты меры, направленные на обеспечение доступности и повышение эффективности расходов бюджетов регионов и средств ОМС на закупку лекарств для лечения COVID-19», – сказал Игорь Комаров.

Также полпред отметил важность наращивания объемов тестирования и лабораторной диагностики на COVID-19 для своевременного выявления заболевших, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Иван Белозерцев рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Пензенской области.

«В Пензе проживает 54,3% заболевших. Среднеобластной показатель заболеваемости COVID-19 превышен в восьми муниципальных образованиях (из 29) и в Заречном. В 18 медицинских организациях (17 государственных учреждениях здравоохранения и МСЧ-59 ФМБА России) развернуты 2644 инфекционные койки. Сегодня я дал поручение готовить дополнительные койки еще на базе одной больницы. К кислороду подключены 783 койки. По расчетам – должно быть подключено 456 коек. По нормативному расчету в регионе должно быть 228 коек для пациентов, требующих неинвазивной и инвазивной ИВЛ. На текущую дату фактически развернуто 236 коек», - сказал губернатор.

Говоря об обеспечении школьников горячим питанием, Игорь Комаров напомнил, что эта задача была поставлена президентом Владимиром Путиным. Для решения задач был создан оперативный штаб.

Иван Белозерцев сообщил, что в настоящее время охват горячим питанием учеников начальных классов составляет 100% (55551 человек). Оно организовано во всех общеобразовательных организациях региона.

«Организуют питание самостоятельно – 178 организаций, закупают услугу у предприятий, организаций, предпринимателей – 100 школ. В пяти начальных школах Городищенского, Иссинского, Никольского, Спасского районов (50 чел.) горячее питание организуется путем подвоза», - отметил глава региона.

В ходе совещания были затронуты и другие актуальные вопросы – переселение людей из аварийного жилья, повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, защита прав участников долевого строительства, профилактика коррупционных правонарушений в регионах округа.

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/pfo/265450/
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«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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22.08.2020 11:50
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21.08.2020 05:25
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