Губернатор принял участие в совещании полпреда президента РФ в ПФО

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 октября принял участие в совещании полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В частности, главы субъектов в режиме видеоконференции обсудили вопросы, касающиеся действий в период пандемии коронавируса и обеспечения школьников горячим питанием.

Игорь Комаров отметил, что в числе первоочередных задач сегодня – четкое выполнение рекомендаций Минздрава России. Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на увеличение доли свободного коечного фонда, структуру госпитализации и обеспечение своевременной маршрутизации больных коронавирусом, а также доступность плановой медицинской помощи. Отдельного внимания, по словам полномочного представителя, требуют вопросы закупки необходимых лекарственных препаратов.

«На федеральном уровне приняты меры, направленные на обеспечение доступности и повышение эффективности расходов бюджетов регионов и средств ОМС на закупку лекарств для лечения COVID-19», – сказал Игорь Комаров.

Также полпред отметил важность наращивания объемов тестирования и лабораторной диагностики на COVID-19 для своевременного выявления заболевших, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Иван Белозерцев рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Пензенской области.

«В Пензе проживает 54,3% заболевших. Среднеобластной показатель заболеваемости COVID-19 превышен в восьми муниципальных образованиях (из 29) и в Заречном. В 18 медицинских организациях (17 государственных учреждениях здравоохранения и МСЧ-59 ФМБА России) развернуты 2644 инфекционные койки. Сегодня я дал поручение готовить дополнительные койки еще на базе одной больницы. К кислороду подключены 783 койки. По расчетам – должно быть подключено 456 коек. По нормативному расчету в регионе должно быть 228 коек для пациентов, требующих неинвазивной и инвазивной ИВЛ. На текущую дату фактически развернуто 236 коек», - сказал губернатор.

Говоря об обеспечении школьников горячим питанием, Игорь Комаров напомнил, что эта задача была поставлена президентом Владимиром Путиным. Для решения задач был создан оперативный штаб.

Иван Белозерцев сообщил, что в настоящее время охват горячим питанием учеников начальных классов составляет 100% (55551 человек). Оно организовано во всех общеобразовательных организациях региона.

«Организуют питание самостоятельно – 178 организаций, закупают услугу у предприятий, организаций, предпринимателей – 100 школ. В пяти начальных школах Городищенского, Иссинского, Никольского, Спасского районов (50 чел.) горячее питание организуется путем подвоза», - отметил глава региона.

В ходе совещания были затронуты и другие актуальные вопросы – переселение людей из аварийного жилья, повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, защита прав участников долевого строительства, профилактика коррупционных правонарушений в регионах округа.