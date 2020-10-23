В Нижнем Ломове водитель иномарки сбил пешехода

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В городе Нижнем Ломове Пензенской области произошла авария, в которой пострадал человек.
Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области, вечером 22 октября водитель Renault Logan, сбил 56-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дороге, особенно в темное время суток.