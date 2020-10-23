Львова-Белова рассказала о первом впечатлении от работы в парламенте

Во время встречи глава региона подчеркнул важность поддержки пензенских инициатив на федеральном уровне и напомнил о содействии, которое оказывает области спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«Очень теплое отношение к нашему региону в Совете Федерации и к вам как к руководителю», - поделилась первыми впечатлениями от работы в СовФеде Мария Львова-Белова.

Она отметила, что в настоящее время очень актуальны темы материнства и детства, помощи семьям с детьми с инвалидностью.

«Я предложила в ближайшее время в рамках пленарного заседания провести презентацию масштабного проекта с вашим участием и подключением глав субъектов федерации, для того, чтобы заинтересованные регионы смогли ознакомиться с опытом Пензенской области в сфере реализации социальных инициатив», - рассказала сенатор.

По мнению Ивана Белозерцева, региону есть, чем поделиться с другими субъектами: «Квартал Луи» или «Новые берега» представляют собой уникальную систему содействия людям с инвалидностью, эффективность которой доказана практикой.

Также губернатор отметил, что нужно активно работать над включением региона в как можно большее число федеральных программ.

«Участие Пензенской области в госпрограммах федерального уровня позволяет нам ремонтировать дороги и социально значимые объекты, строить школы и поликлиники, модернизировать инфраструктуру, закупать оборудование для бюджетных учреждений, развивать промышленность и сельхозпроизводство», - пояснил Иван Белозерцев.

Кроме того, Иван Белозерцев и Мария Львова-Белова обсудили развитие инклюзивного туризма на базе созданных в области социальных проектов.