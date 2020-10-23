В Пензенской области не планируют повышать прожиточный минимум за 3 квартал

В Пензенской области антикоррупционую экспертизу проходит постановление , которое утверждает величину прожиточного минимума за 3 квартал. По сравнению с данными за 2 квартал, увеличиваться он не будет.

Как и ранее, в среднем на душу населения его размер составит 9610 рублей. Средняя стоимость потребительской корзины определена в 8985 рублей. Из них на продукты – 4359 рублей, непродовольственные товары – 2304 рубля, услуги – 2322 рубля. Расходы по обязательным сборам и платежам – 625 рублей.

По отдельным социальным группам самая большая величина прожиточного минимума – для трудоспособного населения, 10396 рублей. Для пенсионеров – 7953 рубля, для детей – 10002 рубля.

За первый квартал года средняя величина прожиточного минимума составляла 9217 рублей.

Эти показатели необходимы для расчета пособий.