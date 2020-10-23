В РАН сообщили об отсутствии ущерба от токсичный водорослей для млекопитающих на Камчатке

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов на круглом столе в РАН сообщил, что морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке.

«Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря и суши), и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», - цитирует его РИА Новости.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, на месте ЧП было проведено около пяти тысяч исследований, однако специалисты не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.

История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.