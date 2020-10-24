Губернатор Пензенской области оценил жилищный комплекс «Квартет»

Для пензенских застройщиков разработают рекомендации, которые помогут внедрять более современные подходы при оформлении общественных пространств возле новостроек. Такое распоряжение дал губернатор во время посещения нового жилищного комплекса «Квартет». Его новоселами станут свыше двух тысяч человек. Пока завершен первый этап - в эксплуатацию сдан семнадцатиэтажный дом.

Множество кустарников и несколько десятков деревьев из заграничных питомников - в районе ГПЗ-24 появился новый зеленый уголок. И это не просто зона отдыха, а придомовая территория. Жилой комплекс комфорт-класса «Квартет» от компании «Рисан» показывают губернатору Ивану Белозерцеву.

«Мы понимаем, что мы далеко от Олимпийской аллеи, но мы создали здесь ее частичку. Сделали универсальную площадку, закупили хоккейное оборудование. Как только начнутся морозы - зальем каток», - рассказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Кроме того, прямо возле дома можно заниматься на спортивных тренажерах, отдыхать в зоне барбекю и даже работать на специальных площадках, где есть бесплатный Wi-Fi. Причем, проект благоустройства выполнили молодые пензенские архитекторы. Амбициозность в каждом решении - например, в детском городке в песочнице установили необычный игровой экскаватор, который работает словно настоящий. А это первый в России светомузыкальный 12-метровый «Эквалайзер». Он стал настоящим украшением двора.

Губернатор высоко оценил такую концепцию благоустройства общественного пространства и отметил, что сегодня каждая строительная компания в областном центре должна придерживаться принципа комплексной застройки.

«Жилой комплекс отличается от обычного тем, что тут современные подходы к строительству домой, современные материалы, проекты, благоустройство. Здесь есть все для любых возрастных групп», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Будущим новоселам Иван Белозерцев оставил пожелание на специальной доске в форме виолончели. Кстати, девиз всего жилого комплекса: «здесь все сложилось как по нотам», поэтому не удивительно, что в холле гостей встречает панно с изображением легендарной ливерпульской четверки.