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24.10.2020г.
Губернатор Пензенской области оценил жилищный комплекс «Квартет»

Губернатор Пензенской области оценил жилищный комплекс «Квартет»

Сб, 24.10.20 04:53
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Для пензенских застройщиков разработают рекомендации, которые помогут внедрять более современные подходы при оформлении общественных пространств возле новостроек. Такое распоряжение дал губернатор во время посещения нового жилищного комплекса «Квартет». Его новоселами станут свыше двух тысяч человек. Пока завершен первый этап - в эксплуатацию сдан семнадцатиэтажный дом.

Множество кустарников и несколько десятков деревьев из заграничных питомников - в районе ГПЗ-24 появился новый зеленый уголок. И это не просто зона отдыха, а придомовая территория. Жилой комплекс комфорт-класса «Квартет» от компании «Рисан» показывают губернатору Ивану Белозерцеву.

«Мы понимаем, что мы далеко от Олимпийской аллеи, но мы создали здесь ее частичку. Сделали универсальную площадку, закупили хоккейное оборудование. Как только начнутся морозы - зальем каток», - рассказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Кроме того, прямо возле дома можно заниматься на спортивных тренажерах, отдыхать в зоне барбекю и даже работать на специальных площадках, где есть бесплатный Wi-Fi. Причем, проект благоустройства выполнили молодые пензенские архитекторы. Амбициозность в каждом решении - например, в детском городке в песочнице установили необычный игровой экскаватор, который работает словно настоящий. А это первый в России светомузыкальный 12-метровый «Эквалайзер». Он стал настоящим украшением двора.

Губернатор высоко оценил такую концепцию благоустройства общественного пространства и отметил, что сегодня каждая строительная компания в областном центре должна придерживаться принципа комплексной застройки.

«Жилой комплекс отличается от обычного тем, что тут современные подходы к строительству домой, современные материалы, проекты, благоустройство. Здесь есть все для любых возрастных групп», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Будущим новоселам Иван Белозерцев оставил пожелание на специальной доске в форме виолончели. Кстати, девиз всего жилого комплекса: «здесь все сложилось как по нотам», поэтому не удивительно, что в холле гостей встречает панно с изображением легендарной ливерпульской четверки.

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«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
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07.09.2020 14:00
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04.09.2020 11:47
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
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21.08.2020 05:25
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