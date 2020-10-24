В Пензе состоялся традиционный фестиваль «Танцуй, Поволжье!»

«Танцуй, Поволжье!» (0+) - так называется фестиваль, который традиционно собирает в Пензе хореографические коллективы со всей страны. В 2020 году, по понятным причинам, приехать они не смогли, но престижный творческий конкурс все же состоялся. Участники прислали видеозаписи своих выступлений. Их отсматривают в центре хореографического искусства.

Завести зрителя с полуоборота способны девушки из пензенского ансамбля «Зоренька». Они начинают 11 всероссийский фестиваль-конкурс «Танцуй, Поволжье!», который проходит раз в два года, поэтому у участников было достаточно времени подготовиться. Педагог Оксана Докина руководит сразу двумя коллективами, поэтому ей пришлось сложнее. Чтобы выступить достойно, репетиции практически не прекращали.

Как обычно, победителей определяют в двух номинациях: «русский народный танец» и «танцы народов Поволжья». В каждой есть разные возрастные группы. но несмотря на все многообразие, жюри профессионально оценивает каждый номер, не упуская из виду ни одну деталь.

«Критерии оценки не меняются. Мы так же обращаем внимание на уровень подготовки и логику постановок, которые представлены на суд жюри. Естественно, смотрим и на качество оформления номеров. Костюм должен соответствовать заявленной теме танцевального номера», - пояснила член жюри, заведующая отделом Государственного Дома народного творчества им. Поленова Анна Калыгина.

Изначально на конкурс подавалось почти 40 заявок. Первый отборочный тур прошли чуть больше половины из них - 23. Кто получит диплом лауреатов первой, второй и третьей степени, станет известно после того, как члены жюри подробно разберут каждый из представленных танцев. На это у них есть три дня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.