БК «Юность» провел тренировку перед первым матчем чемпионата Суперлиги-2

Пензенская «Юность» готова к походу за трофеем, обладателем которого уже была. 3 ноября дружина Дмитрия Нестеровского проведет первый матч (0+) чемпионата Суперлиги-2 (0+) против пермского клуба «ПАРМА-КОР». На выезд отправятся десять баскетболисток.

Предсезонная подготовка пензенских баскетболисток вышла на финишную прямую. До первой игры в рамках женской Суперлиги-2 осталось меньше двух недель. Сейчас у спортсменок по две тренировки в день. Стоит отметить, что полноценные сборы у наших девушек продлятся немного дольше, чем у их соперниц из остальных клубов, так как в первом туре дружина Дмитрия Нестеровского не выступает. Такой график оказался очень кстати, ведь в сентябре команда пропустила две недели занятий из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков.

«Тренировок не было. Мы сидели дома, тренировались, но это вообще не те нагрузки, которые должны быть. Когда уже пришли после 15 дней паузы, было очень тяжело бегать. Сейчас мы набираем форму. По себе скажу, что я стала мощнее и сильнее», - рассказала игрок БК «Юность» Алена Агеева.

По словам руководства команды, задачи на новый сезон максимальные. Прошлый розыгрыш Суперлиги-2 «Юность» завершила на третьем месте, а за год до этого пензенские девушки стали чемпионками. Такой успех в клубе рассчитывают повторить. Главное - чтобы чемпионат не завершился досрочно, как предыдущий. Неясным остается и вопрос с количеством болельщиков на трибунах.

«На сегодняшний день по зрителям была бы пятидесятипроцентная заполняемость зала. Но сами знаете, все ежедневно меняется. Если смотреть на то, что происходит в Москве, где позавчера ввели запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий. Не знаю, как это отразится в нашем городе. Будем надеяться, что все-таки зрители будут у нас на играх», - прокомментировал директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Первые матчи нового сезона «Юность» проведет третьего и четвертого ноября. Наши девушки в Перми сыграют с местным клубом «ПАРМА-КОР», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.