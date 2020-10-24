К состязаниям «Абилимпикс» в Пензе присоединились компьютерные техники

В Пензе к состязаниям регионального чемпионата профмастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» присоединились участники технической дисциплины.

Не урок информатики, а настоящие соревнования проходят в одном из кабинетов IT-колледжа. В рамках регионального чемпионата профмастерства «Абилимпикс», в компетенции «сборка и разборка электрооборудования», парням предстоит не просто найти сломанный компьютер, но и указать причину. Процессоры они должны перебрать полностью. В чем перед соревнованиями участники хорошо потренировались.

«Из дома привозил сюда с преподавателем. Плюс тут выдавали компьютеры. Разбирал и собирал на скорость и по качеству. Все работало, но не с первого раза. Со второго или третьего было уже лучше», - прокомментировал участник конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» Виктор Заботин.

Главный помощник в этом непростом деле - отвертка. А еще - знания и время. Его, как правило, многим не хватает. Ведь разобрать компьютер так, чтобы уже через несколько минут создать новый - задача не из легких. Причем надеяться можно только на себя.

«Нельзя иметь ни планшеты, ни телефоны. Подсказок тоже никаких нельзя делать. Это нарушение карается дисквалификацией», - рассказал эксперт конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции «Сборка и разборка электронного оборудования» Александр Сизов.

В 2020 году в данной дисциплине в нашем регионе выступают четыре человека - это ребята из Пензы, Мокшана и Кузнецка. Призеры получат ценные подарки. Кроме того, победитель сможет представить Пензенскую область на национальном этапе, который пройдет с 23 по 29 ноября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.