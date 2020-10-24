В Пензенской области умерли еще три человека с коронавирусом

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В пятницу, 23 августа, пресс-секретарь правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила в своем telegram-канале о смерти трех пациентов с коронавирусом. Скончались мужчины 1949, 1951 и 1974 года рождений. У жителей обнаружили много хронических заболеваний.
Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 29 октября. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.