Поверив незнакомцу, житель Пензы перевел на карту мошенника более 100 тысяч рублей.

В полиции мужчина сообщил, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что по расчетному счету заявителя происходят несанкционированные попытки списания денег. Чтобы сохранить сбережения, их необходимо перевести на «резервную карту». Поверив звонившему, гражданин перевел на указанный счет 110 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Полиция призывает жителей области проявлять бдительность при получении сообщений и звонков с неизвестных номеров. Если вы получили сообщение о проблемах с вашей банковской картой, позвоните в банк по номеру, указанному на самой карте.