В Пензенской области от коронавируса излечились еще 64 человека

Пресс-секретарь правительства Пензенской области рассказала, что от коронавируса излечились еще 64 человека.

Пресс-секретарь правительства Пензенской области Дина Черемушкина в своем telegram-канале сообщила, что в регионе выписаны еще 64 пациента, излечившихся от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших — 10461 человек.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 29 октября. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.