В Пензенской области от коронавируса излечились еще 64 человека

Array ( [temp] => +13 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
Пресс-секретарь правительства Пензенской области Дина Черемушкина в своем telegram-канале сообщила, что в регионе выписаны еще 64 пациента, излечившихся от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших — 10461 человек.
Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 29 октября. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.