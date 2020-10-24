В Пензе устанавливают причину загрязнения водоема у 6-ой городской больницы

В Пензе пытаются выяснить, почему на прибрежной части водоема у 6-ой городской больницы начала скапливаться пена.

В последнее время жители города начали сообщать в социальных сетях о том, что на прибрежной части водоема стала скапливаться пена неизвестного происхождения. По поручению главы администрации города Андрея Лузгина на место выехал его заместитель Олег Денисов.

Участники выезда провели обследование возможных точек сброса. Работа будет продолжена.

Вместе с представителем городской власти ситуацию оценил врио заместителя Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона — начальника управления природных ресурсов и экологии Александр Иванов.