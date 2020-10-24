Житель Пензенской области перечислил мошенникам более 800 тысяч рублей

Поверив незнакомцу, житель Пензы перевел на карту мошенника более 800 тысяч рублей.

В полиции Бессоновского района мужчина сообщил, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сказал, что неизвестные лица пытаются на его имя оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить списание денежных средств, ему необходимо назвать коды в смс-сообщениях. Гражданин так и сделал.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что кроме этого, для сохранности сбережений злоумышленник попросил перечислить денежные средства на «безопасный» счет. Через банкомат мужчина отправил 835 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция региона призывает жителей проявлять бдительность при получении сообщений с незнакомых номеров и звонков с неизвестных телефонов.