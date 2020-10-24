Пенза снова лидирует по числу зараженных Сovid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила последние данные о распространении коронавируса на территории региона.

За прошедшие сутки в области зафиксировали 175 случаев заражения.

Больше всего новых случаев оказалось в Пензе — 98 человек. В Заречном заразились 9 человек, в Пензенском районе – 31, Сердобском – 16, Тамалинском – 5, Колышлейском – 5, Шемышейском – 2, Бессоновском – 2, Малосердобинском – 1, Иссинском – 1, Бековском – 1, Пачелмском – 1, Каменском – 1, Мокшанском – 1, Лунинском – 1.

Чтобы не заболеть, необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной. Режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.