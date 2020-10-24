Завтра в Пензенской области ожидается сильный ливень

В воскресенье, 25 октября, на территории Пензенской области ожидается ливень.

В воскресенье, 25 октября, на территории региона ожидается облачная погода. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, а днем — сильный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области со ссылкой на данные Пензенского ЦГМС — филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»



Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, не прячьтесь под высокорослыми деревьями, лучше отойти от них на безопасное расстояние (30-40 метров). Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией.