Жительница Пензенской области сообщила о жутком пожаре на мебельной фабрике в Кузнецке

О том, что в городе Кузнецк Пензенской области горит мебельная фабрика, жительница региона сообщила в социальной сети.

В группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» жительница города сообщила о жутком пожаре. Она пояснила, что возгорание произошло на мебельной фабрике. В группе социальной сети она опубликовало видео инцидента.

В пензенском МЧС рассказали, что пожар произошел на улице Октябрьская.

«Горит кровля цеха по производству мебели на площади 400 квадратных метров. Угрозы распространения огня и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Сотрудники МЧС просят жителей осторожно обращаться с огнем и электроприборами, чтобы не допустить пожара.