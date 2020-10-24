Жительница Пензенской области сообщила о жутком пожаре на мебельной фабрике в Кузнецке

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В группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» жительница города сообщила о жутком пожаре. Она пояснила, что возгорание произошло на мебельной фабрике. В группе социальной сети она опубликовало видео инцидента.
В пензенском МЧС рассказали, что пожар произошел на улице Октябрьская.
«Горит кровля цеха по производству мебели на площади 400 квадратных метров. Угрозы распространения огня и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
Сотрудники МЧС просят жителей осторожно обращаться с огнем и электроприборами, чтобы не допустить пожара.