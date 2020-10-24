Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продлил школьные каникулы на неделю

Array ( [temp] => +10 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
Каникулы начнутся 31 октября и закончатся 14 ноября.
Врио министра образования Пензенской области Александр Воронков доложил главе региона, что в настоящее время на карантине находятся 90 классов (1,3% от общего количества классов). Болеют коронавирусом 173 ребенка. Закрыты на карантин 3 школы и 1 детский сад в районах.
«Вышли с карантина школы города Пензы, города Заречного и Пензенского района. В учреждениях образования принимаются необходимые меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции», — сообщил он.
Иван Белозерцев добавил, что сегодня необходимо строже контролировать в школах и детских садах соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора с тем, чтобы минимизировать число случаев заболевания не только коронавирусом, но и ОРВИ.