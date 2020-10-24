В Пензенской области у водителя грузовика загорелся кузов

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В группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» пользователь выложил видео, на котором запечатлен грузовик с горящим кузовом. Автор поста сообщил, что свидетелем случившегося он стал после 11 часов.
В пресс-службе пензенского МЧС пояснили, что происшествие случилось у поворота на поселок Монтажный. На месте работало 11 человек и 3 единицы техники. Известно, что водитель вез строительный мусор и остатки ламината, которые загорелись прямо в машине.
В ведомстве добавили, что водитель вовремя сбросил горящий мусор, тем самым спас свой автомобиль.