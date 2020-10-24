Впереди тяжелый год: коронавирусная активность продлится до апреля 2021 года

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Российский вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, Александр Чепурнов сообщил, что россиянам придется настраиваться на тяжелую зиму. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на информационное агентство «Ura.ru».
«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче», — сообщил специалист.
В СМИ добавили, что по прогнозу Чепурнова, вирусная активность продлится до апреля 2021 года. При этом ситуация развивается ожидаемо.