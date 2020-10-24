Жительница Пензенской области попалась на телефонного мошенника

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В полиции она рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сказал, что со счета ее банковских карт происходит списание денег, а еще на ее имя пытаются оформить кредит. Для отмены всех операций женщине необходимо подойти к банкомату.
«Заявительница, следуя инструкциям незнакомца, через банкомат сняла со счета банковской карты 267 тысяч рублей и перечислила их на указанный номер», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Полиция призывает жителей региона проявлять бдительность при получении сообщений и звонков с неизвестных номеров.