В Пензенской области на карантине находятся 90 классов. Это 1,3% от общего количества классов в регионе.

В ходе рабочей встречи 24 октября врио министра образования Пензенской области Александр Воронков доложил главе региона о том, что на карантине находятся 90 классов (1,3% от общего количества классов). Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Закрыты на карантин 3 школы и 1 детский сад в районах.

«Вышли с карантина школы города Пензы, города Заречного и Пензенского района. В учреждениях образования принимаются необходимые меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции», — сообщил Александр Воронков.

Ранее информационное агентство «Пенза-Пресс» сообщало, что продлении школьных каникул по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Прочитать об этом можно здесь.