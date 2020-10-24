Житель Пензы заметил ребенка, стоящего на подоконнике у открытого окна

Array ( [temp] => +10 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
В группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» пензенец опубликовал видео, на котором, как пояснил сам автор, запечатлел ребенка, стоящего на подоконнике у открытого окна многоэтажке.
«Ребенок стоит на окне, окно было открыто! Родители, куда вы смотрите?» — написал над видео пользователь Сети.
Жители Пензы уже высказались по данному поводу: «Родители, будьте внимательны к своим детям», «Дети с ума сошли. Родители, куда вы смотрите?».