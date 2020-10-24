Житель Пензы заметил ребенка, стоящего на подоконнике у открытого окна

В социальной сети «ВКонтакте» пензенец сообщил о ребенке, стоящего на подоконнике у открытого окна многоэтажки.

В группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» пензенец опубликовал видео, на котором, как пояснил сам автор, запечатлел ребенка, стоящего на подоконнике у открытого окна многоэтажке.

«Ребенок стоит на окне, окно было открыто! Родители, куда вы смотрите?» — написал над видео пользователь Сети.

Жители Пензы уже высказались по данному поводу: «Родители, будьте внимательны к своим детям», «Дети с ума сошли. Родители, куда вы смотрите?».