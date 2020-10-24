В Пензенской области водителей проверят на состояние алкогольного опьянения

Проверки автомобилистов будут проходить с 23 по 25 октября 2020 года.

В период с 23 по 25 октября сотрудники Госавтоинспекции будут проводить проверку водителей на состояние алкогольного опьянения.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в ходе проведения мероприятий будет осуществляться остановка транспортных средств, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием.

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.