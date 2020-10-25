Коронавирус забрал жизни еще трех пензенцев

25 октября пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о гибели жителей региона от Covid-19.

Врачи зарегистрировали смерть трех женщин 65, 70 и 75 лет. Все они страдали от множества хронических заболеваний, однако причиной летального исхода коронавируса стало осложнение-пневмония.

Напомним, режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 29 октября. Жители обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной.