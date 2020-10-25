В Пензенской области выписались еще 45 пациентов с коронавирусом

Стало известно число жителей Пензенской области, которые справились с Covid-19 на 25 октября.

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дины Черемушкиной, из больниц выписались 45 пациентов, которые успешно справились с коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии в области 10506 человек переболели ковидом.

Напомним, режим повышенной готовности продлен до 29 октября. Чтобы не заразиться, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.