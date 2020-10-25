В Пензенской области выписались еще 45 пациентов с коронавирусом

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Стало известно число жителей Пензенской области, которые справились с Covid-19 на 25 октября.
По словам пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дины Черемушкиной, из больниц выписались 45 пациентов, которые успешно справились с коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии в области 10506 человек переболели ковидом.
Напомним, режим повышенной готовности продлен до 29 октября. Чтобы не заразиться, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.