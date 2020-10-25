К кому «скорая» может не успеть из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса перегрузила отечественное здравоохранение. Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин рассказал, что скорая помощь может не успеть прибыть вовремя к пациентам, которые нуждаются в срочной госпитализации не по причине Covid-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на URA.RU.

По его словам, больше всех рискуют больные с инсультом, которых нужно довести до стационара в течение пяти-шести часов.

Кроме того, некоторые больницы не принимают таких пациентов. По мнению доктора, это связано с плохой организацией здравоохранения на местах.

«В регионах нет четкого понимания, кого куда вести», - пояснил Евгений Лильин.

Специалисты отмечают, что заболеваемость коронавирусом достигнет пика в России примерно через две недели. После этого эпидемия должна выйти на плато с ежедневным приростом в 20 тысяч больных.